Juve Verona Primavera 0-0 LIVE | comincia la gara!

Questa mattina allo Juventus Stadium la partita tra la Juventus e il Verona Primavera termina a reti inviolate, con un 0-0 che lascia aperti molti dubbi. La gara, valida per la 24ª giornata di campionato, si è giocata sotto un sole battente e ha visto poche occasioni da rete da entrambe le parti. I giovani bianconeri hanno cercato di imporre il loro gioco, ma spesso si sono trovati imbrigliati dalla difesa avversaria. La partita si è conclusa senza grandi emozioni, lasciando i tifosi con un senso di insoddisfazione.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. Juve Verona Primavera 0-0: sintesi e moviola. 2? Subito i bianconeri all'attacco 1? Fischio d'inizio Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Verona Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus: (3-4-2-1) Huli; Montero, Verde, Borasio; Leone, Milia, Sylla, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo; Durmisi A disposizione: Radu, Rizzo, Keutgen, Lopez, Vallana, Merola, Elimoghale, De Brul, Repciuc.

