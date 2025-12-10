Juve Pafos Primavera Youth League 0-0 LIVE | si comincia a Vinovo

La sesta giornata della Primavera Youth League 2025/26 prende il via a Vinovo con il match tra Juve e Pafos, terminato a reti inviolate. Ecco tutte le emozioni, le analisi e i dettagli in tempo reale sulla sfida tra le due squadre, con sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato.

di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Cominciato il match di Vinovo Migliore in campo Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos Primavera Youth League 0-0 LIVE: si comincia a Vinovo

