Cagliari Juve Primavera 0-0 LIVE | comincia la ripresa
Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità alle importanti vittorie contro Milan e Roma per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia. Dentro Badarau per Rizzo 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio, poche emozioni in questa prima frazione 32? Tiro di Leone – Grande conclusione da fuori area dall’effetto imprevedibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
