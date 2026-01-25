Una grande Juve strapazza il Napoli 3-0 David Yildiz e Kostic Conte va a -9 dall' Inter

La Juventus ha ottenuto una vittoria netta contro il Napoli, conclusa sul risultato di 3-0. Le reti sono state segnate da David al 22’ del primo tempo, e da Yildiz e Kostic nel secondo tempo. Con questa vittoria, la squadra di Allegri si avvicina alla zona alta della classifica, mentre Conte si trova a -9 dall’Inter. Un risultato importante per i bianconeri in questa fase della stagione.

Juventus-Napoli 3-0 RETI: 22' pt David; 32' st Yildiz, 41' st Kostic. JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6, Cambiaso 5 (15' st Kostic 6.5); Thuram 7, Locatelli 6.5 (42' st Koopmeiners sv); Conceicao 6 (15' st Cabal 6), McKennie 6.5, Yildiz 7.5 (42' st Gatti sv); David 7 (31' st Miretti 6.5). In panchina: Perin, Huli, Zhegrova, Adzic, Openda, Joao Mario. Allenatore: Spalletti 6.5. NAPOLI (3-4-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 5.5, Buongiorno 6, Juan Jesus 5; Gutierrez 5 (29' st Beukema 6), Lobotka 5.5, McTominay 5.5, Spinazzola 5.5; Vergara 6 (34' st Lukaku sv), Hojlund 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Una grande Juve strapazza il Napoli 3-0 (David, Yildiz e Kostic), Conte va a -9 dall'Inter Juventus-Napoli 3-0, a segno David, Yildiz e Kostic. Azzurri a -9 dall'InterLa Juventus ha battuto il Napoli 3-0, con reti di David, Yildiz e Kostic, riducendo a nove punti il distacco dall'Inter in classifica. Juventus-Napoli 3-0: tris bianconero con David, Yildiz e KosticLa Juventus ha battuto il Napoli 3-0 all’Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Una grande Juve strapazza il Napoli 3-0 (David, Yildiz e Kostic), Conte va a -9 dall'InterJuventus-Napoli 3-0 RETI: 22' pt David; 32' st Yildiz, 41' st Kostic. JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6, Cambiaso 5 (15' st Kostic 6.5); Thuram 7, Locatelli 6.5 (42' st Ko ... msn.com La Juve strapazza il Napoli 3-0, Conte va a -9 dall'InterLa Juventus strapazza un Napoli con i cerotti: David nel primo tempo, Yildiz e Kostic nell'ultimo tratto di gara, il big-match dello Stadium finisce con un netto 3-0. (ANSA) ... ansa.it Juventus-Napoli sulle panchine: - Da una parte il tecnico che ha scritto, vincendo il suo primo scudetto, la pagina che ha cambiato la storia recente del Napoli. - Dall'altra il tecnico che ha dato inizio all’ultimo grande ciclo della Juve e che non fa segreto di esse - facebook.com facebook #McTominay sfida: "La rivalità più grande, così battiamo #Juve ed emergenza. Segno allo Stadium e..." x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.