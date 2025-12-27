Pisa Juve 0-2 | Yildiz firma il raddoppio!

di Andrea Bargione Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO! 93? CAMBIO JUVE – Fuori Yildiz, dentro Joao Mario. 92? GOL DELLA JUVENTUS! – I bianconeri trovano il gol del raddoppio! Grande palla in mezzo per Miretti che con un numero dribbla Sempre, poi tocca David e Yildiz da due passi mette in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pisa Juve 0-2: Yildiz firma il raddoppio! Leggi anche: Juve Udinese 2-0 LIVE: Locatelli firma il raddoppio Leggi anche: Juve Roma 1-0 LIVE: Yildiz va vicinissimo al gol del raddoppio! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pronostico Pisa-Juventus quote analisi 17ª giornata Serie A; I precedenti di Pisa-Juventus; Serie A | I precedenti di Pisa-Juventus; Pisa-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti - Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramoni ... msn.com

Pisa-Juventus risultato: 0-2, Kalulu e Yildiz «agganciano» il Milan al secondo posto - La Juventus a Pisa soffre (traversa di Moreo e palo di Tramoni, anche se quest'ultimo a gioco fermo), ma conquista i tre punti grazie a un rimpallo tra Kalulu e Calabresi che beffa Semper, e aYildiz ... corriere.it

LIVE Pisa-Juventus 0-2 Serie A 2025/2026: Yildiz segna per Juventus - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Sempre meno a #PisaJuve Le formazioni ufficiali - facebook.com facebook

#Pisa- #Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, #Spalletti e la tentazione x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.