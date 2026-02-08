Questa sera la Juventus affronta la Lazio a Torino. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i bianconeri non hanno alternative: devono vincere per rimanere in corsa Champions. Spalletti sa che l’obiettivo è chiaro e prova a blindare la zona alta della classifica. La partita si presenta come uno scontro diretto importante per entrambe le squadre.

Nella 24ª giornata i bianconeri affrontano la squadra di Sarri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: per il tecnico obbligatorio vincere Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta (3-0) e l'eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra bianconera torna in campo all'Allianz Stadium per affrontare l'ex Sarri. Nella corsa Champions è una tappa fondamentale: scopriamo pronostico e quote di Juventus-Lazio in programma domenica 8 febbraio alle ore 20.45. La Coppa Italia era un obiettivo dichiarato della Juventus e l'eliminazione ai quarti contro l'Atalanta rappresenta un brutto colpo per il club, che chiede a Spalletti di blindare il quarto posto per la qualificazione alla prossima Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Lazio, il pronostico: Spalletti prova a blindare la zona Champions

Approfondimenti su Juve Lazio

La Juventus sfida la Lazio nella 24ª giornata di campionato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Pronostico Juventus-Lazio | Serie A 2025/26; Pronostico Juventus-Lazio quote analisi 24ª giornata Serie A; Pronostico Juventus-Lazio: analisi, quote e consigli; Juventus-Lazio (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Juventus Lazio, tutto pronto per la gara di questa sera all’Allianz Stadium! Il pronostico sulla partita contro i bianconeri di SpallettiJuventus Lazio, tutto pronto per la gara di questa sera all’Allianz Stadium! Il pronostico sulla partita contro i bianconeri di Spalletti La Lazio si prepara a una sfida di grande importanza all’Allia ... lazionews24.com

Juventus-Lazio pronostico e quote: la chicca dell'espertoLa sfida tra Juventus e Lazio si preannuncia intensa e combattuta, con ogni pallone potenzialmente decisivo. Dopo un’analisi approfondita, che considera anche i precedenti tra le due squadre, i ... calciomercato.com

Domani sarà il giorno di Juventus-Lazio, una gara che ai tifosi bianconeri rievocherà senza alcun dubbio quella serata del 16 maggio 2022 Una sfida ricordata non per il risultato, ma perché è stata l'ultima di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala da giocatori dell facebook

#JuveLazio Le probabili formazioni x.com