Juve-Cagliari il pronostico | Spalletti prova l' allungo Champions

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo sul BodoGlimt che rilancia i bianconeri in Europa, adesso i bianconeri provano ad accorciare in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pronostico Juventus-Cagliari, Spalletti vuole ripartire anche in Serie A - Dopo l'importante vittoria in Champions i bianconeri puntano al successo anche in campionato, dove sono reduci da due pareggi ... Segnala corrieredellosport.it

