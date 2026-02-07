Juventus-Lazio il pronostico | Spalletti prova a blindare la zona Champions
La Juventus sfida la Lazio nella 24ª giornata di campionato. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i bianconeri cercano punti per risalire la classifica e mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League. Spalletti, allenatore della Lazio, prova a blindare la zona Champions, mentre Sarri cerca di conquistare una vittoria fondamentale per i suoi. La partita si preannuncia intensa, con le due squadre pronte a darsi battaglia.
Nella 24ª giornata i bianconeri affrontano la squadra di Sarri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: per il tecnico obbligatorio vincere Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta (3-0) e l'eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra bianconera torna in campo all'Allianz Stadium per affrontare l'ex Sarri. Nella corsa Champions è una tappa fondamentale: scopriamo pronostico e quote di Juventus-Lazio in programma domenica 8 febbraio alle ore 20.45. La Coppa Italia era un obiettivo dichiarato della Juventus e l'eliminazione ai quarti contro l'Atalanta rappresenta un brutto colpo per il club, che chiede a Spalletti di blindare il quarto posto per la qualificazione alla prossima Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Questa sera al Tardini la Juventus cerca di mettere un altro tassello nel suo cammino verso la zona Champions.
