Juve-Lazio convocati ufficiali | tornano Kelly e Conceição Koopmeiners difensore

Questa sera la Juventus affronta la Lazio in un big match e Luciano Spalletti ha finalmente sciolto le riserve. Sono tornati in lista Lloyd Kelly e Francisco Conceição, pronti a scendere in campo. Koopmeiners, invece, è stato inserito come difensore. I tifosi aspettano la formazione ufficiale e sperano in una vittoria importante per la squadra.

Luciano Spalletti scioglie le riserve. La lista dei convocati diramata dalla Juventus nel primo pomeriggio per il big match di questa sera contro la Lazio sancisce ufficialmente il rientro di Lloyd Kelly e Francisco Conceição. Entrambi i giocatori hanno superato i provini fisici dell'ultima ora e saranno regolarmente a disposizione, garantendo opzioni preziose a gara in corso. Nonostante il recupero del difensore inglese, il tecnico bianconero sembra intenzionato a tirare dritto sulla rivoluzione tattica preparata alla Continassa. Con Kelly e Conceição destinati inizialmente alla panchina per non rischiare ricadute, prende corpo l'idea di Teun Koopmeiners arretrato sulla linea dei difensori.

