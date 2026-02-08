Questa sera la Juventus sfida la Lazio con alcune novità nella lista dei convocati. Spalletti può contare su Kelly e Conceição, tornati disponibili dopo i problemi fisici. La sorpresa è Koopmeiners in difesa, una scelta inattesa che potrebbe cambiare gli equilibri in campo. I tifosi aspettano di vedere se queste mosse porteranno i risultati sperati.

Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo a metà. La lista dei convocati diramata dalla Juventus nel primo pomeriggio per il big match di questa sera contro la Lazio conferma i recuperi di Lloyd Kelly e Francisco Conceição. Entrambi i giocatori hanno superato i test fisici della mattinata e saranno regolarmente a disposizione, anche se, viste le condizioni non ancora ottimali, si accomoderanno inizialmente in panchina. Nonostante il ritorno del difensore inglese tra i disponibili, il tecnico di Certaldo sembra intenzionato a confermare la rivoluzione tattica provata nelle ultime ore. Con l’obiettivo di garantire un’uscita del pallone pulita sin dalle retrovie, è pronta la mossa a sorpresa: Teun Koopmeiners arretrato sulla linea dei difensori al fianco di Bremer. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Juve-Lazio, i convocati: ci sono Kelly e Conceição. La sorpresa è Koopmeiners in difesa

Questa sera, alle 20, la Juventus prepara la sfida contro la Lazio all’Allianz Stadium.

Spalletti ha annunciato la lista dei convocati della Juventus

