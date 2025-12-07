Napoli Juve 1-1 LIVE | pareggio dei bianconeri con Yildiz!
di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 1-1: risultato e tabellino. 54? NAPOLI VICINO AL GOL! – Dagli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell’area ci prova McTominay: palla fuori di poco. 52? AMMONITO JUVENTUS – Cartellino giallo ai danni di Kalulu dopo un fallo in ritardo su Oliveira. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
