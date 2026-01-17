Cagliari Juve 1-0 LIVE | palo dei bianconeri con Yildiz!

Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, match valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 in favore dei sardi, grazie a un gol decisivo. Nel corso dell'incontro, i bianconeri hanno colpito un palo con Yildiz. Di seguito, trovi sintesi, moviola e dettagli sul risultato e la cronaca della partita.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 1-0: sintesi e moviola. 83? PALO DELLA JUVENTUS! – I bianconeri spingono e ci provano con Yildiz dopo il passaggio di Bremer: palla che sbatte sul palo dopo una deviazione. 79? DOPPIO CAMBIO JUVE – Dentro Thuram e Conceicao, fuori McKennie e Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

