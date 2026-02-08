Juve Lazio 0-0 LIVE | Bremer vicinissimo al gol!

La partita tra Juventus e Lazio finisce a reti inviolate. I bianconeri sfiorano il gol con Bremer, che manca di poco la rete. La sfida si conclude senza reti, ma i tifosi restano con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 0-0: sintesi e moviola. 16? BREMER SFIORA IL GOL! – Bella azione dei bianconeri sulla sinistra, con l’ottimo cross di Kalulu per il colpo di testa di Bremer: respinge in angolo Provedel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Questa sera Parma e Juventus si sono affrontate senza vincitori né vinti, terminando in uno 0-0 che lascia aperte molte domande.

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con un risultato di 1-0.

Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVELa domenica della 24ª giornata di campionato si chiude all'Allianz Stadium, con la partita tra bianconeri e biancocelesti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Yildiz c’è, Boga per spaccare, sorpresa Holm: Juve-Lazio si giocherà cosìIl giorno dopo è stato anche riviverlo nella testa, nei video, nelle pieghe di una partita che è andata esattamente come temeva Spalletti: per quanto l’approccio sia stato buono, la Juventus è caduta ... msn.com

