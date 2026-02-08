Napoli lo sfogo di Juan Jesus | Basta colpevoli parlate solo per rumore

Dopo la vittoria sofferta contro il Genoa, Juan Jesus si presenta sui social per rispondere alle critiche. Il difensore azzurro si sfoga, chiedendo di smettere di cercare colpevoli e di parlare solo per rumore. Con toni diretti, invita la squadra e i tifosi a mantenere la calma e unire le forze.

All’indomani della sofferta vittoria del Ferraris, Juan Jesus sceglie i social per rispondere alle critiche e compattare l’ambiente azzurro. Nonostante l’espulsione rimediata al 75? per un doppio giallo (fallo tattico su Ekuban), che ha costretto il Napoli a un finale di sofferenza contro il Genoa, il difensore brasiliano ha pubblicato un messaggio dai toni forti sul proprio profilo Instagram. «Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio», ha scritto il centrale, rivendicando con orgoglio la prestazione della squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Como1907news.com

