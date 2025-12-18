NBA i risultati della notte 18 dicembre | Josh Jiddey trascina i Bulls con una tripla doppia i Grizzlies fanno la voce grossa a Minnesota
Nella notte italiana si sono disputate due sfide della regular season NBA 2025-2026, regalando spettacolo e grandi emozioni. Josh Jiddey ha guidato i Bulls con una tripla doppia, mentre i Grizzlies si sono imposti con autorità a Minnesota. Ecco un rapido riepilogo delle azioni più significative di questa intensa nottata nel massimo campionato statunitense.
Sono solo due le partite andate in scena nella notte italiana per la regular season 2025-2026 della NBA, dove non mancano come sempre le grandi giocate: ecco quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States. I Chicago Bulls (11-15) rispettano il fattore campo battendo i Cleveland Cavaliers (15-13) per 127-111. Partita subito dal punteggio elevato, con gli ospiti che volano anche a +12 (16-18) prima di subire la reazione dei Bulls che si riportano a -1 alla prima sirena (33-34). Nel secondo quarto Chicago riesce a trovare più facilmente la via del canestro e mette la freccia, conservando quattro lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo (62-58). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (4 dicembre): Jamal Murray ne fa 52 e trascina i Nuggets, vincono anche Bucks e Spurs. Bene anche Clippers e Knicks
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (12 dicembre): Jokic trascina Denver, Milwaukee batte i Boston Celtics
NBA, i risultati della notte (15 dicembre): Doncic si prende i Lakers, un super Curry non basta a Golden State; Magic e Knicks in semifinale, Miami e Toronto ko; ?? Lo show di Curry, il duello LeBron-Brooks e i numeri di Johnson; NBA, i risultati della notte (18 dicembre): Josh Jiddey trascina i Bulls con una tripla doppia, i Grizzlies fanno la voce grossa a Minnesota.
NBA, risultati della notte: Detroit 10 vittorie in fila, Chicago sorprende super Jokic - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Detroit 10 vittorie in fila, Chicago sorprende super Jokic ... sport.sky.it
NBA, risultati della notte: i Lakers si salvano a Phoenix, Curry show non basta - 00 comincia la sfida tra Boston Celtics e Detroit Pistons (iIn replica martedì 16 dicembre alle 11 e alle 16 su Sky Sport Basket con commento ... sport.sky.it
NBA, i risultati della notte (15 dicembre): Doncic si prende i Lakers, un super Curry non basta a Golden State - Notte di squadre in coda alle Conference che si schiodano, di punteggi larghissimi e di superstar che incontrano due destini diversi. oasport.it
NBA, i risultati della notte Cavs e Sixers viaggiano a braccetto, cade ancora OKC
NBA, risultati della notte: Denver piega Houston in overtime, Detroit sbanca Boston #SkySportBasket #NBA x.com
Sono stati mesi difficili. Mesi in cui abbiamo lottato giorno e notte per porte ottenere i risultati che stiamo ottenendo. Abbiamo lavorato ogni giorno, mentre portavamo avanti lo Chalè. Abbiamo studiato ogni notte, mentre il mondo dormiva. Tutto si può ottenere d - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.