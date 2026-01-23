Ecco i risultati della notte NBA del 23 gennaio, con Joel Embiid che conquista una tripla doppia e i Clippers che prevalgono sui Lakers. Buone prestazioni anche per Nuggets e Mavericks. Un riepilogo delle partite della regular season 2025-2026 per aggiornare gli appassionati sugli ultimi sviluppi della lega.

Un’altra grande notte da mandare in archivio quella completata da poche ore in NBA, con o tto partite disputate per la regular season 2025-2026: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano. Netta affermazione fuori casa dei Charlotte Hornets (17-28) sugli Orlando Magic (23-20) per 97-124 con 20 punti di Brandon Miller e 16 di LaMelo Ball – 23 punti di Paolo Banchero e 21 di Desmond Bane tra i padroni di casa. Serve un overtime ai Philadelphia 76ers (24-19) per piegare la resistenza degli Houston Rockets (26-16) col punteggio di 128-122: Joel Embiid firma una tripla doppia da 32 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, con 36 punti e 10 assist di Tyrese Maxey e 26 punti di Kelly Oubre Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it

NBA, i risultati della notte (23 gennaio): tripla doppia di Joel Embiid, i Clippers battono i Lakers. Bene anche Nuggets e Mavericks

