Juventus corsa contro il tempo per Holm | scambio in vista col Bologna nodo Joao Mario

La Juventus lavora contro il tempo per chiudere l’affare Holm prima della fine del mercato, il 2 febbraio. La società sta spingendo forte per rinforzare la corsia destra e ha avviato i negoziati con il Bologna. La trattativa è in fase avanzata e si spera di definire tutto nelle prossime ore, con un possibile scambio che coinvolgerebbe anche Joao Mario. La squadra di Allegri cerca di chiudere al più presto per rafforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione.

La Juventus ha imboccato la strada dell’accelerazione finale per rinforzare la corsia destra e conta di chiudere per Emil Holm entro la deadline del 2 febbraio, quando calerà il sipario sulla sessione invernale di calciomercato. I contatti si sono intensificati nelle ultime ore e l’operazione è entrata nella fase decisiva, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti il rinforzo richiesto per completare le rotazioni esterne. La Juventus ha già compiuto un passo importante: con l’entourage di Holm esiste un’intesa verbale, segnale che la volontà del laterale svedese è chiara. Ora l’attenzione è tutta rivolta alle mosse del Bologna, chiamato a sciogliere gli ultimi nodi per definire il trasferimento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

