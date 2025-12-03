Milan è l’ora di Ardon Jashari | dall’estate infinita all’esordio vero in Coppa Italia

Gli ottavi di Coppa Italia, spesso terra di rotazioni e prove generali, diventano per il Milan una lente d’ingrandimento su chi finora ha avuto solo un ruolo marginale. Tra questi c’è un nome che da mesi aleggia come un’attesa sospesa: Ardon Jashari. Un talento inseguito, pagato caro, quasi immaginato come una firma identitaria del nuovo ciclo rossonero, e che invece il campo ha restituito appena in due brevi apparizioni. Contro la Lazio, finalmente, quel limbo si spezza: il centrocampista svizzero è pronto a prendersi il suo primo vero spazio con la maglia del Milan. Non un semplice minutaggio di contorno, ma una titolareità pesante, in un ottavo di finale a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, è l’ora di Ardon Jashari: dall’estate infinita all’esordio vero in Coppa Italia

