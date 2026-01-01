Il 2025 di Jashari | aspettative alte partenza a rilento Ardon ora tocca a te!
Il 2025 di Jashari si apre con aspettative elevate, ma una partenza lenta. Dopo il grave infortunio che ha segnato la prima parte di stagione, Ardon Jashari, secondo acquisto più costoso del calciomercato estivo del Milan, ora si prepara a riprendere il suo percorso. È il momento per lui di dimostrare il proprio valore e contribuire al successo della squadra.
Ardon Jashari, secondo acquisto più costoso del calciomercato estivo del Milan, ha avuto una prima parte di stagione davvero nera a causa di un grave infortunio. Ma ora sta bene e potrà dare il suo contributo alla causa nel 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
