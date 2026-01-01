Il 2025 di Jashari | aspettative alte partenza a rilento Ardon ora tocca a te!

Il 2025 di Jashari si apre con aspettative elevate, ma una partenza lenta. Dopo il grave infortunio che ha segnato la prima parte di stagione, Ardon Jashari, secondo acquisto più costoso del calciomercato estivo del Milan, ora si prepara a riprendere il suo percorso. È il momento per lui di dimostrare il proprio valore e contribuire al successo della squadra.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.