Japan’s Takaichi set for major lower house victory

La coalizione della premier Sanae Takaichi si avvicina a una vittoria schiacciante nelle elezioni di domenica in Giappone. I sondaggi indicano che il partito di Takaichi potrebbe ottenere una maggioranza forte alla Camera bassa, rafforzando così la sua posizione politica. La consultazione si è svolta in un clima di attesa, e i risultati sembrano favorire la leader, che punta a spingere avanti le sue riforme. La vittoria sembra ormai certa, e ora si attendono i dati ufficiali.

TOKYO, Feb 8 (Reuters) - Japanese Prime Minister Sanae Takaichi’s coalition appeared headed to secure a big majority in the nation’s lower house in an election on Sunday, exit polls indicated. Takaichi’s Liberal Democratic Party is set to win 274 to 328 of the 465 seats in the chamber, well above the 233 needed for a majority, according to public broadcaster NHK. “The stock market is a true believer in Takeichi, so the big win is going to be good news for equities when the markets open on Monday.” “A large majority at the margin should be more consistent with fiscal sustainability than a very weak government, because a very weak government would have to keep doing deals with opposition parties to pass budgets. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Japan’s Takaichi set for major lower house victory Approfondimenti su Japan LowerHouse Japan PM Takaichi’s party poised for landslide victory, Asahi poll shows La campagna elettorale in Giappone si avvicina alla conclusione e i sondaggi danno già un quadro chiaro. Australia’s lower house passes tougher gun control laws in response to Bondi mass shooting Lunedì, la Camera dei Deputati australiana ha approvato nuove normative sul controllo delle armi, comprendenti un programma di riacquisto nazionale e procedure più rigorose per i controlli di sicurezza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Japan elects their first ever female Prime Minister Ultime notizie su Japan LowerHouse EU-Japan Cooperation in Economic Security: New Possibilities Under the Takaichi GovernmentSince 2020 Japanese politics has returned to its traditionally high turnover of Prime Ministers with four governments in five years led by Yoshihide Suga, Fumio Kishida, Shigeru Ishiba and now Sanae ... ispionline.it EU-Japan Cooperation in Economic Security: New Possibilities Under the Takaichi AdministrationSince 2020 Japanese politics has returned to its traditionally high turnover of Prime Ministers with four governments in five years led by Yoshihide Suga, Fumio Kishida, Shigeru Ishiba and now Sanae ... ispionline.it Alle elezioni dell’8 febbraio, indette dopo soli quattro mesi al governo, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi spera di riconquistare la maggioranza alla camera bassa. L'articolo di Japan Times. facebook In #Giappone chiusi i seggi: per gli exit poll #Takaichi si rafforza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.