Japan PM Takaichi’s party poised for landslide victory Asahi poll shows
La campagna elettorale in Giappone si avvicina alla conclusione e i sondaggi danno già un quadro chiaro. Secondo l’ultima rilevazione dell’Asahi, il partito della premier Sanae Takaichi sembra destinato a ottenere una vittoria schiacciante alle prossime elezioni della Camera bassa. La diffusione dei risultati ha alimentato aspettative di un cambiamento importante, anche se i candidati si preparano a confrontarsi negli ultimi giorni di campagna.
TOKYO, Feb 2 (Reuters) - Japanese Prime Minister Sanae Takaichi’s party is likely to score a landslide victory in next week’s lower house election, a survey by the Asahi newspaper showed. Takaichi’s Liberal Democratic Party is likely to well exceed a majority of 233 seats out of 465 seats up for grabs in the lower house, according to Asahi’s poll released on Sunday. That would be an increase from 198 seats now. Together with LDP’s coalition partner, the Japan Innovation Party or Ishin, the ruling alliance will likely reach 300 seats, the poll showed. The largest opposition party, the Centrist Reform Alliance, is struggling and could lose half its 167 seats, the Asahi said. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Japan PM Takaichi’s administration sees approval rating fall to 67%, poll shows
Secondo un sondaggio recente, l’approvazione nei confronti del governo giapponese guidato dalla premier Sanae Takaichi è scesa al 67%, rispetto al 75% di dicembre.
