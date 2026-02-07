Donald Trump si rifiuta di rispondere alle domande dei giornalisti sul video razzista rivolto a Barack e Michelle Obama. I giornalisti avevano chiesto spiegazioni, ma l’ex presidente ha evitato il confronto. La scena si è svolta davanti a molte telecamere, con Trump che ha scelto di non commentare ulteriormente.

Donald Trump non risponde alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto dei chiarimenti sul video razzista nei confronti di Barack e Michelle Obama. Sul suo account social Truth sono state pubblicate delle immagini in cui l’ex presidente degli Stati Uniti e la first lady vengono rappresentati come scimmie. “Chiederà scusa? Si scusa per quel video razzista?”, domande a cui il numero uno di Washington – sul vialetto della Casa Bianca – ha preferito ignorare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Video razzista su Obama, Trump ignora i giornalisti che gli chiedono spiegazioni

Approfondimenti su Donald Trump Obama

Donald Trump ha commentato il video pubblicato su Truth Social in cui Barack Obama e Michelle sono ritratti come scimmie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Donald Trump Obama

Argomenti discussi: Suprematismo Usa: gli Obama nel video razzista di Trump; Trump pubblica sul suo social Truth un video razzista contro Barack e Michelle Obama; Trump posta gli Obama come scimmie, poi la marcia indietro: Colpa dello staff; Video razzista su Obama, Trump: Non mi scuso, non l'avevo visto tutto.

Trump non si scusa per il video razzista sugli Obama: Non ho sbagliato, non l’avevo visto tuttoIl presidente degli Stati Uniti, anche dopo che il video con un'immagine razzista di Michelle e Barack Obama è stato rimosso dal suo account su Truth ... fanpage.it

Video razzista con gli Obama, Trump condanna ma non si scusa: Non l'avevo vistoDonald Trump condanna la parte razzista di un video sugli Obama condiviso su Truth Social, ma non si scusa. La vicenda scatena critiche bipartisan e tensioni politiche in vista delle elezioni di medio ... adnkronos.com

Trump e il video razzista contro Obama, la spiegazione del presidente x.com

#StatiUniti "Pubblicato per errore", questa la motivazione dietro la pubblicazione, da parte di #Trump, di un video razzista in cui Barack e Michelle #Obama sono raffigurati come scimmie. La Casa Bianca lo ha rimosso facendo ricadere la responsabilità su u facebook