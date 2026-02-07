Donald Trump si rifiuta di scusarsi per il video che mostra gli Obama come scimmie. Nonostante le polemiche e le critiche arrivate anche dai Repubblicani, l’ex presidente insiste nel suo no e non intende fare passi indietro. La vicenda ha acceso il dibattito politico e ha scatenato reazioni forti sui social.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rifiutato di scusarsi per il video condiviso sul suo profilo nel social network Truth, di sua proprietà, nel quale Barack Obama e la moglie Michelle appaiono con le sembianze di due scimmie. La Casa Bianca sostiene che il filmato non sia stato condiviso di persona da Trump, che si è difeso dicendo di non averlo visto tutto. Trump non si scusa per il video sugli Obama Un funzionario della Casa Bianca ha accusato un membro dello staff che gestisce i social di Donald Trump di aver condiviso il video, molto contestato, che ritrae gli Obama come scimmie sul profilo Truth del presidente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump non si scusa per il video che ritrae gli Obama come scimmie, critiche anche dai Repubblicani, "razzista"

Approfondimenti su Trump Obama

Donald Trump torna a far parlare di sé con un nuovo episodio sui social.

Donald Trump ha commentato il video pubblicato su Truth Social in cui Barack Obama e Michelle sono ritratti come scimmie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“I Won’t Apologize,” Trump Refuses Apology After Racist Video Depicting Obamas Sparks Outrage | AC1B

Ultime notizie su Trump Obama

Argomenti discussi: Trump non si scusa per video sugli Obama: Non ho commesso un errore; Caso Epstein, il racconto di una vittima: Avevo 16 anni, Trump ci ha tradite; Usa: Trump non si scusa con gli Obama, avevo visto solo l’inizio del video; Trump condanna, ma non si scusa per il video che raffigura gli Obama come scimmie.

Video razzista con gli Obama, Trump condanna ma non si scusa: Non l'avevo vistoDonald Trump condanna la parte razzista di un video sugli Obama condiviso su Truth Social, ma non si scusa. La vicenda scatena critiche bipartisan e tensioni politiche in vista delle elezioni di medio ... adnkronos.com

Trump non si scusa per il video razzista sugli Obama: Non ho sbagliato, non l’avevo visto tuttoIl presidente degli Stati Uniti, anche dopo che il video con un'immagine razzista di Michelle e Barack Obama è stato rimosso dal suo account su Truth ... fanpage.it

Trump non si scusa: «Una parodia, ma non lo avevo visto tutto» x.com

Trump non si scusa "Avevo visto solo l'inizio del video" facebook