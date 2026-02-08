JD Vance a Buccinasco grigliata in famiglia alla steakhouse alle 5 del pomeriggio | l’ultima tappa del tour olimpico

Alle cinque del pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno bloccato le strade tra Buccinasco e Assago. J.D. Vance si è ritrovato in famiglia in una steakhouse, dove ha partecipato a una grigliata. L’evento, che ha chiuso il suo tour olimpico, si è svolto in modo tranquillo, lontano dai riflettori. La zona è rimasta sotto controllo fino a sera, senza particolari incidenti.

Buccinasco, 8 febbraio 2026 - Già a partire dalle 17, la strada che da Buccinasco conduce verso Assago è stata blindata dalle forze dell'ordine. "Motivi di sicurezza", hanno risposto i militari agli automobilisti bloccati su via Lomellina, mantenendo massimo riserbo sulle motivazioni di quel dispiegamento. Buccinasco blindata per l'arrivo di J. D. Vance Cena in famiglia alla steakhouse 'La Griglia. Ma la notizia è circolata ugualmente, con decine di commenti sui social: al ristorante La Griglia sul Fuoco era atteso il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. I carabinieri della Compagnia di Corsico e la polizia locale di Buccinasco hanno sbarrato la strada di fronte al ristorante, una storica steakhouse dove il vicepresidente ha scelto di cenare.

