La Banda Rossini di Latina all' ultima tappa del tour di Alfa
La Banda Rossini porta la città di Latina sotto i riflettori del Palazzo dello Sport, conquistando il pubblico dell’ultima tappa del tour di Alfa. In un’arena gremita da oltre diecimila spettatori, i giovani musicisti in divisa hanno affiancato l’artista in un’esibizione carica di energia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
