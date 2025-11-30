La Banda Rossini di Latina all' ultima tappa del tour di Alfa

La Banda Rossini porta la città di Latina sotto i riflettori del Palazzo dello Sport, conquistando il pubblico dell’ultima tappa del tour di Alfa. In un’arena gremita da oltre diecimila spettatori, i giovani musicisti in divisa hanno affiancato l’artista in un’esibizione carica di energia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

