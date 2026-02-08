Italiano a rischio esonero la decisione in casa Bologna è presa | CM

Il Bologna rischia di essere esonerato dopo un’altra sconfitta in campionato. I rossoblù hanno perso in casa contro il Parma, in una partita che ha regalato molte emozioni ma che ha lasciato ancora una volta i tifosi delusi. La decisione sulla guida tecnica potrebbe arrivare presto.

Ennesima sconfitta per il Bologna in campionato in quest’ultimo periodo con i rossoblu che hanno perso anche in casa contro il Parma al termine di una partita ricca di emozioni. Il ko dei rossoblu ha fatto scivolare ulteriormente la squadra in classifica con il club che dovrà cercare di capire quali mosse mettere in atto per provare a risollevare una situazione che si è fatta molto difficile. Possibile esonero per Vincenzo Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it Il calciomercato invernale, tra l’altro, non ha di certo aiutato la squadra rossoblu che appare indebolita da quanto accaduto durante le trattative di gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italiano a rischio esonero, la decisione in casa Bologna è presa | CM Approfondimenti su Bologna Parma Italiano a rischio esonero: ecco cosa sta succedendo a Bologna A Bologna, la situazione del tecnico rossoblù è sotto osservazione a causa dei recenti risultati deludenti. Esonero Vanoli, due nomi per la Fiorentina: decisione presa Dopo la recente sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha deciso di esonerare Vanoli e valutare due nuovi nomi per il ruolo di allenatore. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bologna Parma Argomenti discussi: Bologna, Thiago Motta può sostituire Italiano: un assist per la Juventus; De Zerbi a rischio esonero? L'Olympique Marsiglia riflette; Dalla Francia - De Zerbi rischia l'esonero, il Marsiglia riflette: pesa l'eliminazione dalla Champions League; L'allenatore di Sensi all'Anorthosis può essere un ex campione del Mondo con l'Italia. Adesso è crisi nera in casa Bologna, esonero Italiano: le ultimeContinua il momento nero del Bologna che, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, cade anche a Genova contro la formazione di Daniele De Rossi e continuano a circolare le voci su un ... calciomercato.it La panchina di Italiano è a rischio? Bologna in crisi nera, i numeri non sorridono al tecnicoProsegue il momentaccio del Bologna, sempre più giù in campionato: la posizione di Italiano dopo la quarta sconfitta di fila. msn.com La crisi del #Bologna non finisce più: #Italiano a rischio Rumors sul clamoroso ritorno di #ThiagoMotta, la situazione x.com Richiamato latte per neonati, tolto dal mercato italiano per rischio microbiologico: le informazioni essenziali sui lotti da non usare e le misure precauzionali da adottare se lo hai acquistato facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.