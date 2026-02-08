Italiano a rischio esonero la decisione in casa Bologna è presa | CM

Il Bologna rischia di essere esonerato dopo un’altra sconfitta in campionato. I rossoblù hanno perso in casa contro il Parma, in una partita che ha regalato molte emozioni ma che ha lasciato ancora una volta i tifosi delusi. La decisione sulla guida tecnica potrebbe arrivare presto.

Ennesima sconfitta per il Bologna in campionato in quest’ultimo periodo con i rossoblu che hanno perso anche in casa contro il Parma al termine di una partita ricca di emozioni. Il ko dei rossoblu ha fatto scivolare ulteriormente la squadra in classifica con il club che dovrà cercare di capire quali mosse mettere in atto per provare a risollevare una situazione che si è fatta molto difficile. Possibile esonero per Vincenzo Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it Il calciomercato invernale, tra l’altro, non ha di certo aiutato la squadra rossoblu che appare indebolita da quanto accaduto durante le trattative di gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Italiano a rischio esonero: ecco cosa sta succedendo a Bologna

A Bologna, la situazione del tecnico rossoblù è sotto osservazione a causa dei recenti risultati deludenti.

