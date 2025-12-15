Esonero Vanoli due nomi per la Fiorentina | decisione presa

Dopo la recente sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha deciso di esonerare Vanoli e valutare due nuovi nomi per il ruolo di allenatore. La situazione in classifica si fa difficile per i viola, che cercano una svolta per risalire la china in questa prima parte di stagione.

© Tvplay.it - Esonero Vanoli, due nomi per la Fiorentina: decisione presa La sconfitta in casa contro il Verona è stata un’ulteriore batosta per la Fiorentina in questo inizio di stagione che vede i viola mestamente ultimi in classifica. Un momento davvero da dimenticare per la squadra toscana che vede sempre più concreto lo spettro retrocessione. In queste ore si dovranno prendere delle decisioni sul futuro di Paolo Vanoli con il tecnico che ha messo a rischio la propria posizione. Vanoli a rischio esonero in Serie A (Ansa Foto) – tvplay.it La redazione di Calciomercato.it ha pubblicato un video per fare il punto della situazione sul futuro del proprio allenatore. Il ko rischia di aver compromesso la sua posizione con la dirigenza che è chiamata ad intervenire per cercare di migliorare una posizione di classifica che si è fatta drammatica. Tvplay.it IACHINI DI NUOVO? UNA MANCANZA DI RISPETTO! ???? #fiorentina Vanoli a rischio esonero, la Fiorentina può cambiare ancora allenatore: due nomi clamorosi - La Fiorentina potrebbe pensare di sollevare dall’incarico di allenatore della viola anche Paolo Vanoli. fanpage.it

