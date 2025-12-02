Forti perturbazioni Allerta maltempo in Italia | piogge intense e allagamenti le regioni a rischio

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un quadro molto diverso da quello temuto fino a poche settimane fa. L’inverno, almeno per ora, non sembra intenzionato a presentarsi con ondate di gelo estremo provenienti dalla Russia. La vera minaccia, spiegano gli esperti, arriva dall’Atlantico sotto forma di piogge intense e persistenti, capaci di trasformare il mese di dicembre in una lunga fase perturbata, con rischi idrogeologici diffusi lungo tutta la penisola. Le temperature, contrariamente alle attese, non subiranno un crollo netto: il gelo siberiano potrebbe restare ai margini, mentre sulle regioni italiane continueranno a scorrere correnti miti e umide. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo le forti perturbazioni che si sono abbattute nei giorni scorsi nel goriziano e nel Friuli l'attenzione rimane alta - facebook.com Vai su Facebook

Perturbazione in arrivo dalla Francia, bassa probabilità di temporali forti e allagamenti Vai su X

Maltempo in Toscana, allerta gialla sulla costa per forti temporali - Nella giornata di lunedì primo dicembre allerta meto gialla sull'intera fascia costiera della Toscana e sulle aree interne del Serchio, della Garfagnana e del Valdarno Inferiore ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Meteo, allerta gialla per maltempo il 2 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Scatta l'allerta gialla per piogge e temporali il 2 dicembre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio. meteo.it scrive

Le previsioni e maltempo in molte regioni d’Italia - L’Italia si prepara ad affrontare una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento del tempo a partire da oggi, con piogge, temporali e forti raffiche di vento su Liguria e alta Toscana, per ... Scrive novella2000.it

Allerta meteo per rischio allagamenti e temporali forti in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio il 1º dicembre - Allerta meteo gialla per l'inizio di dicembre: forti temporali e piogge su Emilia- Riporta virgilio.it

Meteo, allerta maltempo per temporali: le regioni a rischio. Le previsioni - Piogge a carattere sparso al Nordovest, più insistenti sulla Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia e Veneto occidentale. Lo riporta tg24.sky.it

Sud Italia nella morsa del maltempo: cosa aspettarsi nei prossimi giorni - Temporali intensi al Sud e nubifragi fuori stagione: in arrivo un nuovo vortice atlantico. Da blogsicilia.it