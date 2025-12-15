Torna la pioggia via vai di perturbazioni | a rischio anche le feste natalizie

La stagione si presenta incerta, con una serie di perturbazioni che minacciano di influenzare le festività natalizie. Dopo un inizio di dicembre stabile grazie a un anticiclone, le previsioni indicano un cambiamento climatico con piogge e maltempo in arrivo, secondo gli esperti di 3bmeteo.

LE PREVISIONI. Manuel Mazzoleni di 3bmeteo: «Il robusto e anomalo anticiclone che ha dominato la prima parte di dicembre cederà posto ad una prima perturbazione da questa settimana. Questo fronte aprirà a una fase più dinamica e instabile che ci accompagnerà probabilmente fino a Natale». Ecodibergamo.it

