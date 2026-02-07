italrugby subito ok nel sei nazioni scozia battuta per 18 15

L'Italrugby inizia il Sei Nazioni con il piede giusto. I nostri azzurri vincono 18-15 contro la Scozia e si portano subito avanti nel torneo. La prossima partita sarà il 14 febbraio a Dublino contro l'Irlanda, una sfida difficile ma che gli azzurri affronteranno con determinazione.

Prossimo impegno per gli azzurri il 14 febbraio a Dublino contro l'Irlanda. ROMA - Debutto con vittoria per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2026. Sul prato dell'Olimpico, diventato con il passare dei minuti un pantano per via del maltempo che ha colpito Roma, gli azzurri del ct Quesada hanno sconfitto la Scozia per 18-15 nella prima giornata del Torneo. La prima frazione si conclude sotto il diluvio e sul 15-7 per Lamaro e compagni, che inanellano due mete grazie Lynagh (8') e Menoncello (14'), con Garbisi che trasforma solo la seconda prima di infilare l'acca su punizione al 35'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sotto una pioggia battente ha preso il via il Sei Nazioni dell'ItalRugby. Privi della stella Ange Capuozzo, i ragazzi di coach Gonzalo Quesada vengono trascinati dal pubblico dell'Olimpico. Una gara compatta quella degli Azzurri, di grande sacrificio, colpendo a facebook