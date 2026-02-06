L’Italia già emoziona nel team event di pattinaggio di figura stellare Lara Naki Gutmann | Non mi aspettavo questo record

L’Italia ha concluso la prima giornata del team event di pattinaggio di figura con il morale alto. A Assago, gli azzurri hanno portato a casa tre buone esibizioni nel corto, regalando emozioni al pubblico. La stella del team, Lara Naki Gutmann, ha commentato emozionata: “Non mi aspettavo questo record”.

L’ Italia chiude con il sorriso la prima giornata del team event di pattinaggio di figura. All’Ice Skating Arena di Assago gli azzurri hanno sfoderato tre ottime prove nel corto. Il terzo posto parziale con 22 punti, dietro a Stati Uniti (25) e Giappone (23), è un risultato frutto dei 6 punti ottenuti da Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza e degli 8 conquistati da Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie d’artistico e di una stellare Lara Naki Gutmann nel singolo femminile. Domani, sabato 7, scenderà sul ghiaccio Daniel Grassl e potrà farlo senza eccessiva pressione, visti i 5 punti di margine sul sesto posto occupato dalla Francia, che non consente di superare la qualificazione e disputare il libero per le medaglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La pattinatrice trentina Lara Naki Gutmann ha regalato una grande emozione nel team event di Milano Cortina 2026.

Lara Naki Gutmann, giovane pattinatrice italiana, ha conquistato il bronzo agli Europei di pattinaggio, portando avanti la tradizione di successo nel settore.

COLPIAMO ANCORA Che giornata per il pattinaggio di figura al debutto a #MilanoCortina2026! Lara Naki Gutmann è impeccabile nel programma corto del singolo femminile e si prende la terza posizione provvisoria! L’aria olimpica ci fa BENISSIMO! facebook

LARA NAKI GUTMANN È MERAVIGLIOSA La giovane azzurra tira fuori il miglior programma corto della sua carriera nel singolo femminile del team event di pattinaggio di figura: Lara totalizza 71.62 e l'Italia è terza in classifica #HomeOfTheOlympics x.com