Pattinaggio di figura team event | Conti e Macii terzi nel corto coppie Italia seconda dopo due segmenti

Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano al terzo posto nel corto delle coppie nel team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Con 76 punti, gli italiani restano in corsa per le medaglie, ma il risultato lascia spazio a miglioramenti nelle prossime gare. La coppia ha mostrato buon feeling e sicurezza sulla pista, mentre gli avversari stanno già facendo il passo avanti. La gara continua e tutto può ancora cambiare.

Team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: Sara Conti e Niccolò Macii terzi nel corto delle coppie con 76.65. Italia seconda dopo due segmenti. Ottime notizie per l’Italia dal team event di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel programma corto delle coppie d’artistico, Sara Conti e Niccolò Macii hanno chiuso al terzo posto con 76.65 punti, regalando alla squadra azzurra 8 punti preziosi e permettendo all’Italia di risalire fino alla seconda posizione provvisoria dopo due segmenti di gara. La prova della coppia italiana ha acceso il pubblico del Forum di Assago.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii terzi e l’Italia risale! In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico. Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medaglia Questa mattina, a Cortina, parte il Team Event di pattinaggio artistico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Pattinaggio artistico, quando la gara a squadre alle Olimpiadi? Orari, programma, tv, streaming; Pattinaggio di figura, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Quando gareggiano Conti/Macii? Date, orari, programma gare e dove vederli; Gli italiani in gara oggi, 6 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: inizia il pattinaggio, tornano sul ghiaccio Constantini e Mosaner nel curling. Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in garaSi parte. Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputerà la prima giornata della prova a squadre, gara che apre il programma di pattinaggio di figura alle ... oasport.it LIVE Olimpiadi: prova di discesa, Goggia è la prima delle azzurre. Italia 2ª nel pattinaggio di figuraÈ il giorno zero di Milano Cortina 2026: stasera la cerimonia d'apertura, prima altre gare di qualificazioni. Alla Ice Skating Arena di Assago inizia il programma del pattinaggio di figura con il Team ... gazzetta.it Pattinaggio di figura, Guignard/Fabbri fanno il loro senza esaltare nel corto della prova a squadre - x.com Nello sport più glam dei Giochi Olimpici, il pattinaggio di figura, la medaglia la fa anche l’abito. Ecco i più belli e chic visti alle Olimpiadi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.