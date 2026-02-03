L’Italia punta in alto ai Giochi di Lillehammer, cercando di superare il record di medaglie. La squadra azzurra si prepara con entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di conquistare almeno 20 medaglie. L’atmosfera tra gli atleti è carica di speranza, e tutti lavorano al massimo per arrivare pronti alla competizione. L’Olimpiade in casa dà una spinta in più, e l’Italia sogna di rivivere le emozioni dell’edizione da sogno del 1994.

Venti medaglie italiane, come all’Olimpiade dei record di Lillehammer 1994, quando però le gare erano 61, contro le 116 di Milano Cortina. L’obiettivo dell’ItaliaTeam è ambizioso, ma alla portata di una selezione azzurra che per molti, anche tra gli addetti ai lavori, è considerata la più forte di sempre, pronta a far valere il “fattore campo” come vent’anni fa a Torino. Da Arianna Fontana a Federico Pellegrino, passando per Sofia Goggia e Michela Moioli: i nomi sono noti e pronti a scrivere nuove pagine di storia dello sport italiano. Partiamo dallo sci alpino. Per Dominik Paris e Sofia Goggia i rispettivi campi di gara di Bormio e Cortina sono da tempo i loro preferiti per numero di vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia da record, si può! Obiettivo 20 medaglie, ecco come possiamo conquistarle

Approfondimenti su Italia Olimpiade

La spedizione italiana ai Giochi di Milano-Cortina 2026 si conferma da record, con 196 atleti in squadra.

La Lotteria Italia 2025 si avvicina alla sua fase conclusiva, con l’estrazione finale prevista per il 6 gennaio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Olimpiade

Argomenti discussi: Italia da record, si può! Obiettivo 20 medaglie, ecco come possiamo conquistarle; Cervello. Con Mnesys ricerca italiana da record: in 3 anni 1500 studi pubblicati, investiti 115 milioni da Pnrr; Porsche Italia si conferma terzo mercato singolo in Europa con 7.228 vetture consegnate nel 2025. Record di vendite per la 911; Durate da record: in Italia 240mila pensioni pagate da quasi 50 anni.

Italia da record, si può! Obiettivo 20 medaglie, ecco come possiamo conquistarleL’Olimpiade in casa e gli obiettivi della spedizione azzurra: nel mirino c’è l’edizione da sogno di Lillehammer 1994 ... msn.com

Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da recordL’arrivo degli atleti stranieri, i primi allenamenti: Milano e le altre location dei Giochi entrano in clima olimpico. L'Italia punta a superare le 20 medaglie di Lillehammer 1994 ... msn.com

La fotografia di RimborsoAlVolo: Italia al 5° posto in Europa per numero di voli giornalieri, +10% sul 2019. Ma è record di segnalazioni per disagi legati ai bagagli, +212% sul 2023 - facebook.com facebook

Inflazione in aumento, carrello della spesa sempre più caro e tasse record: altro che Blue Monday, con il Governo Meloni per gli italiani il lunedì è solo il promemoria di un problema che dura tutta la settimana. x.com