Curling alla Svezia il primo successo Biathlon | staffetta con Vittozzi Wierer Giacomel e Hofer

Questa mattina, alla prima gara ufficiale di Milano-Cortina, la squadra italiana di curling ha conquistato il primo successo, battendo la Corea del Sud con un punteggio di 10-3. La vittoria arriva in un momento importante, mentre si avvicinano le altre competizioni. Domani è il turno della staffetta di biathlon, con Vittozzi, Wierer, Giacomel e Hofer pronti a scendere in pista per la loro prima gara.

In attesa della cerimonia inaugurale di venerdì, il curling ha aperto il programma olimpico con il doppio misto. La Svezia ha travolto 10-3 la Corea del Sud, Gran Bretagna batte Norvegia 8-6, successo del Canada sulla Repubblica Ceca (10-5) e della Svizzera sull'Estonia (9-7). L'Italia di Stefania Constantini e Amos Mosaner, coppia campione olimpico in carica, inizierà la corsa all'oro domani contro la Sud Corea. Tutto pronto anche per 'esordio dell'Italia del biathlon. Alla staffetta mista di domenica ad Anterselva gareggeranno Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

