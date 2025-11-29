Wierer e Vittozzi sono le tigri delle nevi | l'Italia del biathlon 2ª nella staffetta femminile

Nella prima tappa di Coppa del Mondo le azzurre disputano una grande prestazione: nonostante la penalità a metà gara, compiono una rimonta straordinaria e chiudono alle spalle della fortissima Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La squadra azzurra di biathlon ha aperto la stagione di Coppa del Mondo con un fragoroso botto. Il quartetto composto da Dorothea WIERER, Michela CARRARA, Lisa VITTOZZI e Hannah AUCHENTALLER si è attestato al posto d’onore nella staffetta femmini Vai su X

CHE INIZIO SPETTACOLARE! Wierer, Carrara, Vittozzi e Auchentaller si prendono il secondo posto nella staffetta femminile di Coppa del Mondo, dietro solo alla Francia. Gara pazzesca delle Azzurre, sempre in lotta dalla prima frazione - facebook.com Vai su Facebook

Wierer e Vittozzi sono le tigri delle nevi: l’Italia del biathlon 2ª nella staffetta femminile - Nella prima tappa di Coppa del Mondo le azzurre disputano una grande prestazione: nonostante la penalità a metà gara, compiono una rimonta straordinaria ... Scrive fanpage.it

CON LISA VITTOZZI E’ UN’ALTRA ITALIA! Azzurre seconde in staffetta ad Oestersund! - L'Italia, con il quartetto composto da Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller, conquista la piazza d'onore nella staffetta ... Secondo oasport.it

Biathlon, l’Italia femminile uno stormo pronto a spiccare il volo sotto le ali di Wierer e Vittozzi - Solo pochi fortunati sono dotati delle appendici necessarie per librarsi nell’aria e spiccare il volo. Riporta oasport.it