Wierer e Vittozzi sono le tigri delle nevi | l'Italia del biathlon 2ª nella staffetta femminile

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima tappa di Coppa del Mondo le azzurre disputano una grande prestazione: nonostante la penalità a metà gara, compiono una rimonta straordinaria e chiudono alle spalle della fortissima Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

wierer vittozzi sono tigriWierer e Vittozzi sono le tigri delle nevi: l’Italia del biathlon 2ª nella staffetta femminile - Nella prima tappa di Coppa del Mondo le azzurre disputano una grande prestazione: nonostante la penalità a metà gara, compiono una rimonta straordinaria ... Scrive fanpage.it

CON LISA VITTOZZI E’ UN’ALTRA ITALIA! Azzurre seconde in staffetta ad Oestersund! - L'Italia, con il quartetto composto da Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller, conquista la piazza d'onore nella staffetta ... Secondo oasport.it

wierer vittozzi sono tigriBiathlon, l’Italia femminile uno stormo pronto a spiccare il volo sotto le ali di Wierer e Vittozzi - Solo pochi fortunati sono dotati delle appendici necessarie per librarsi nell’aria e spiccare il volo. Riporta oasport.it

