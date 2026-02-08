Italia a un passo dal bronzo nel pattinaggio di figura | bravi Conti-Macii +4 su Canada e Georgia

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si avvicina al podio nel pattinaggio di figura. Conti e Macii hanno ottenuto un buon risultato e ora sono a soli quattro punti dal Canada e dalla Georgia. La coppia italiana si piazza terza, superando anche gli americani, e rimane in corsa per la medaglia. Manca poco alla fine della competizione, che si concluderà tra due gare.

Un altro bronzo, in questa giornata storica per lo sport italiano, è vicino. La squadra di pattinaggio di figura è impegnata nelle ultime tre prove del Team Event, la gara a squadre che assegnerà le medaglia a tarda sera. Sara Conti e Niccolò Macii sono stati molto bravi nel loro programma libero: hanno chiuso al terzo posto dietro ai giapponesi Miura-Kihara e ai georgiani Metelkina-Berulava, due coppie di valore mondiale. Quel piazzamento porta 8 punti, fondamentali per rafforzare la corsa alla medaglia. La classifica ora dice così: Stati Uniti 51, Giappone 49, Italia 45, Georgia e Canada 41. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italia a un passo dal bronzo nel pattinaggio di figura bravi conti macii 4 su canada e georgia

© Gazzetta.it - Italia a un passo dal bronzo nel pattinaggio di figura: bravi Conti-Macii, +4 su Canada e Georgia

Approfondimenti su Conti Macii

Conti-Macii, Gutmann e Rizzo, la squadra azzurra sogna il bronzo nel pattinaggio figura

Questa sera l’Italia punta a portare a casa il primo bronzo nel pattinaggio artistico dal 2014.

Pattinaggio di figura, team event: Conti e Macii terzi nel corto coppie, Italia seconda dopo due segmenti

Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano al terzo posto nel corto delle coppie nel team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Conti Macii

Argomenti discussi: MONDIALI CICLOCROSS – Grigolini a un passo dall’oro tra gli junior; L’OMS e l’Italia rafforzano la partnership sui sistemi sanitari del futuro al Senato italiano; ING Italia sostiene la strategia di crescita di VORN Bioenergy in Italia con un project financing per il suo primo asset nel Paese; Università e Stem, in dieci anni sono diminuite le ragazze laureate in Italia (al contrario di Germania, Francia e Spagna).

italia a un passoEconomia italiana: il cambio di passoOra che l’economia italiana ha spezzato (si fa per dire) il muro dello zero virgola, e nell’ultimo semestre è cresciuta a un tasso annualizzato ... ilmattino.it

Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinaliL'Italia di Gennaro Gattuso è a un passo dai play-off di marzo dopo le gare di ieri sera. Se infatti la vittoria sul campo dell'Estonia avvicina gli azzurri alla matematica certezza del secondo posto ... tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.