L’Italia si avvicina al podio nel pattinaggio di figura. Conti e Macii hanno ottenuto un buon risultato e ora sono a soli quattro punti dal Canada e dalla Georgia. La coppia italiana si piazza terza, superando anche gli americani, e rimane in corsa per la medaglia. Manca poco alla fine della competizione, che si concluderà tra due gare.

Un altro bronzo, in questa giornata storica per lo sport italiano, è vicino. La squadra di pattinaggio di figura è impegnata nelle ultime tre prove del Team Event, la gara a squadre che assegnerà le medaglia a tarda sera. Sara Conti e Niccolò Macii sono stati molto bravi nel loro programma libero: hanno chiuso al terzo posto dietro ai giapponesi Miura-Kihara e ai georgiani Metelkina-Berulava, due coppie di valore mondiale. Quel piazzamento porta 8 punti, fondamentali per rafforzare la corsa alla medaglia. La classifica ora dice così: Stati Uniti 51, Giappone 49, Italia 45, Georgia e Canada 41. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia a un passo dal bronzo nel pattinaggio di figura: bravi Conti-Macii, +4 su Canada e Georgia

Approfondimenti su Conti Macii

Questa sera l’Italia punta a portare a casa il primo bronzo nel pattinaggio artistico dal 2014.

Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano al terzo posto nel corto delle coppie nel team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Conti Macii

Argomenti discussi: MONDIALI CICLOCROSS – Grigolini a un passo dall’oro tra gli junior; L’OMS e l’Italia rafforzano la partnership sui sistemi sanitari del futuro al Senato italiano; ING Italia sostiene la strategia di crescita di VORN Bioenergy in Italia con un project financing per il suo primo asset nel Paese; Università e Stem, in dieci anni sono diminuite le ragazze laureate in Italia (al contrario di Germania, Francia e Spagna).

Economia italiana: il cambio di passoOra che l’economia italiana ha spezzato (si fa per dire) il muro dello zero virgola, e nell’ultimo semestre è cresciuta a un tasso annualizzato ... ilmattino.it

Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinaliL'Italia di Gennaro Gattuso è a un passo dai play-off di marzo dopo le gare di ieri sera. Se infatti la vittoria sul campo dell'Estonia avvicina gli azzurri alla matematica certezza del secondo posto ... tuttomercatoweb.com

A chi è capitato Foto : #pattinatori olimpici italiani Sara Conti e Niccolò Macii #OlimpiadiMilanoCortina facebook

Da Federica Brignone alla coppia Conti-Macii, fino a Matteo Rizzo: il programma di domenica 8 febbraio per gli atleti milanesi #Milano #MilanoCortina2026 #8febbraio2026 x.com