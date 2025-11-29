Il braccio violento di Israele in Cisgiordania

Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno chiesto al presidente israeliano Herzog e al primo ministro Netanyahu di passare ai fatti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il braccio violento di Israele in Cisgiordania

Medio Oriente, media: dieci feriti durante operazione Israele in Cisgiordania. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medio Oriente, media: dieci feriti durante operazione Israele in Cisgiordania. Segnala tg24.sky.it

Gaza, Hamas oggi consegna salma di un altro ostaggio. Violenze in Cisgiordania, Rubio preoccupato - (Adnkronos) – Prosegue la consegna dei corpi degli ostaggi israeliani nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco siglato tra Israele e Hamas. Da msn.com

CISGIORDANIA/ Guerriglia diffusa e violenze dei coloni, la West Bank è già di Israele - Le violenze dei coloni continuano, l'esercito sta a guardare: la collaudata strategia di Israele per annettere la Cisgiordania non si ferma ... Secondo ilsussidiario.net