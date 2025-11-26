Cisgiordania Israele annuncia una operazione antiterrorismo
L’esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet hanno annunciato l’avvio di un’ampia operazione anti terrorismo nel nord della Cisgiordania. “Durante la notte, l’Idf, l’Isa (cioè lo Shin Bet ndr) e la Polizia di frontiera israeliana hanno avviato un’ampia operazione antiterrorismo nella zona settentrionale della Samaria. Le forze dell’Idf e dell’Isa non permetteranno al terrorismo di radicarsi nella zona e stanno agendo in modo proattivo per contrastarlo”, recita un post su X dell’Idf. Overnight, the IDF, ISA, and Israel Border Police began operating as part of a broad counterterrorism operation in the area of northern Samaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il premier del Libano, Nawaf Salam: “Ci prepariamo per un’offensiva di Israele su larga scala” Tutti gli aggiornamenti su Gaza, Cisgiordania, Israele e Libano qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/gaza-israele-bombarda-jihad-islamica-trovato-altro- - facebook.com Vai su Facebook
Il premier del #Libano, Nawaf Salam: “Ci prepariamo per un’offensiva di #Israele su larga scala” #25novembre Tutti gli aggiornamenti su Gaza, Cisgiordania, Israele e Libano qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
Israele: "Via a nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania". LIVE - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Riporta tg24.sky.it
Israele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - Militari israelianiL'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Da ansa.it
Mo: Israele inizia operazioni di esproprio di 180 ettari di terreni in Cisgiordania - Israele ha iniziato a espropriare oltre 180 ettari di terreni in Cisgiordania per la ... Riporta iltempo.it