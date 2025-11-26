cisgiordania israele annuncia una operazione antiterrorismo

L’esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet hanno annunciato l’avvio di un’ampia operazione anti terrorismo nel nord della Cisgiordania. “Durante la notte, l’Idf, l’Isa (cioè lo Shin Bet ndr) e la Polizia di frontiera israeliana hanno avviato un’ampia operazione antiterrorismo nella zona settentrionale della Samaria. Le forze dell’Idf e dell’Isa non permetteranno al terrorismo di radicarsi nella zona e stanno agendo in modo proattivo per contrastarlo”, recita un post su X dell’Idf. Overnight, the IDF, ISA, and Israel Border Police began operating as part of a broad counterterrorism operation in the area of northern Samaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

