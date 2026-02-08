Israel to take more West Bank powers and relax settler land buys media say

Il governo israeliano ha approvato domenica una serie di misure che facilitano l'acquisto di terreni da parte dei coloni nella Cisgiordania occupata. Le nuove decisioni prevedono anche il trasferimento di maggiori poteri di sicurezza all'amministrazione israeliana nella regione. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le parti, con i coloni che vedono queste mosse come un passo avanti e i palestinesi che temono un'escalation delle tensioni. La decisione ha generato reazioni contrastanti a livello internazionale e tra le autorità locali.

The West Bank is among the territories that the Palestinians seek for a future independent state. Much of it is under Israeli military control, with limited Palestinian self-rule in some areas run by the Western-backed Palestinian Authority (PA). Palestinian President Mahmoud Abbas said the new measures were dangerous, illegal and tantamount to de-facto annexation. The Israeli ministers did not immediately respond to requests for comment. The new measures come three days before Prime Minister Benjamin Netanyahu is scheduled to meet in Washington with U.S. President Donald Trump. Netanyahu, who is facing an election later this year, deems the establishment of any Palestinian state a security threat.

