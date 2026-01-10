Israel’s Netanyahu hopes to ‘taper’ Israel off US military aid in next decade

Da internazionale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di voler ridurre gradualmente la dipendenza di Israele dall’assistenza militare statunitense nei prossimi dieci anni. Questa posizione riflette una strategia volta a rafforzare l’autonomia militare e politica del paese, mantenendo comunque rapporti di collaborazione con gli Stati Uniti. La discussione sulla diminuzione degli aiuti rappresenta un punto di attenzione nelle relazioni internazionali e nelle dinamiche di sicurezza della regione.

JERUSALEM, Jan 10 (Reuters) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in an interview published on Friday that he hopes to “taper off” Israeli dependence on Americ. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

