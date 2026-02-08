Irst futuro incerto | il figlio del fondatore tutela l’eredità di Dino Amadori e il rispetto della missione scientifica

L’Irst di Meldola, istituto di ricerca oncologica fondato da Dino Amadori, si trova di fronte a una svolta. Il figlio del suo fondatore ha deciso di tutelare l’eredità e mantenere fede alla missione scientifica. La questione riguarda soprattutto il nome dell’istituto e come viene usato, mentre si cerca di trovare una soluzione che rispetti la memoria di Amadori e il lavoro che porta avanti da anni.

L'Irst, l'istituto di ricerca oncologica di Meldola dedicato alla memoria di Dino Amadori, si trova al centro di una delicata questione che riguarda il suo futuro e, soprattutto, l'utilizzo del suo nome. Giovanni Amadori, figlio del fondatore e attuale presidente dell'associazione che porta il suo nome, ha espresso con chiarezza la sua posizione: l'istituto non potrà avvalersi dell'immagine di suo padre se non si rispetteranno i criteri fondamentali che hanno guidato la sua creazione. La presa di posizione, resa pubblica attraverso una nota, arriva in un momento cruciale per l'Irst, che potrebbe trasformarsi in una fondazione privata, un modello che, secondo Giovanni Amadori, rappresenterebbe la soluzione più coerente con l'evoluzione dell'istituto.

