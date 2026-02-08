In Iran, il governo di Teheran ribadisce che nulla fermerà il suo programma di arricchimento nucleare. I funzionari insistono che nessuno può imporre restrizioni e che il processo continuerà senza pause, nonostante le tensioni internazionali e le minacce di sanzioni o interventi militari. La questione resta calda mentre la comunità internazionale cerca di trovare una soluzione.

“Nessuno ha il diritto di dirci cosa possiamo o non possiamo avere. L’arricchimento è un nostro diritto e deve continuare. Persino gli attacchi alle nostre strutture non sono riusciti a distruggere le nostre capacità”. Così, secondo quanto riporta l’agenzia iraniana Mehr, il ministro degli Esteri di Teheran Seyed Abbas Araghchi, intervenendo al primo Congresso Nazionale sulla Politica Estera e la Storia delle Relazioni Estere a Teheran, ha sottolineato l’indipendenza sovrana dell’Iran e il diritto della nazione a perseguire un programma nucleare pacifico. “Il nucleare è il nostro potere di dire no”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran: “Nulla fermerà nostro arricchimento nucleare, nemmeno la guerra”

L’Iran si prepara a incontrare gli Stati Uniti per un nuovo round di negoziati sul nucleare, previsto già la prossima settimana.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a evolversi, con nuove trattative sul nucleare e questioni di arricchimento.

