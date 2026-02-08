Iran pugno duro contro i dissidenti | sei anni alla Nobel per la Pace

Le autorità di Teheran hanno condannato a sei anni Narges Mohammadi, l’attivista e premio Nobel per la Pace. La sentenza arriva in un momento di forte repressione contro i dissidenti nel paese, segnando un nuovo capitolo nella stretta sui movimenti di opposizione. Mohammadi, nota per il suo impegno, si trova ora di fronte a una pena che rischia di limitarne ancora di più l’attività.

Il nuovo verdetto emesso dalle autorità giudiziarie di Teheran contro Narges Mohammadi segna un ulteriore e drammatico capitolo nella complessa vicenda biografica e politica dell'attivista iraniana. La notizia della condanna a sei anni di carcere, resa pubblica dal suo legale nella giornata dell'otto febbraio 2026, conferma la linea di estrema fermezza adottata dal governo iraniano nei confronti del dissenso interno. La Mohammadi, già insignita del Premio Nobel per la Pace, rappresenta da anni il volto globale della lotta per i diritti civili e contro l'oppressione sistematica delle donne in Iran, una battaglia che continua a condurre con determinazione nonostante le mura della prigione di Evin.

