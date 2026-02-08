Io bambina di 12 anni travolta dal Vajont Micaela Coletti presidente del comitato ' Sopravvissuti' | un tuono fortissimo poi l' abisso

Micaela Coletti, a 12 anni, si trovava sulla diga del Vajont quando il serbatoio crollò. Ricorda il rumore assordante, il vuoto e la paura che l’ha segnata per sempre. Ora, a distanza di tanti anni, si racconta come sopravvissuta e testimone di quella notte terribile, portando avanti la sua battaglia per ricordare e onorare le vittime.

Micaela Coletti, quando parla di se stessa a 12 anni, lo fa in terza persona. Dice: «La bambina di 12 anni aveva un sogno». E la bambina di 12 anni, la sera del 9 ottobre 1963, stava parlando con nonna Annita. «Ero a letto, mia nonna mi disse che avrebbe chiuso gli scuri, perché sentiva che stava per arrivare il temporale. Ha fatto appena in tempo a finire la frase.». C’è un prima e un dopo nella vita di Micaela Coletti, in quella che lei chiama un’esistenza a metà. Il “prima” veste i colori di una famiglia numerosa, con mamma, papà, nonna e cinque figli. Il “dopo” è lo strazio perpetuo di chi ha perso tutto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Micaela Coletti aveva soltanto 12 anni la notte del disastro del Vajont. Era a letto quando tutto cominciò: “Ho sentito un tuono fortissimo, pensavo fosse un classico temporale”. Poi il buio, la luce che si spegne, la casa che inizia a muoversi come trascinata da u facebook