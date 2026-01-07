Fuggita dalla guerra in Ucraina travolta e uccisa dal treno a 12 anni | chiesta l’archiviazione per i macchinisti

Per l’incidente che ha causato la morte di Olesia K., 12 anni, investita da un treno a Padova nel 2024, è stata chiesta l’archiviazione per i macchinisti coinvolti. La giovane, fuggita dalla guerra in Ucraina, stava tornando da scuola quando si è verificato l’incidente. La decisione giudiziaria mira a chiarire le responsabilità e a fare luce sulle dinamiche dell’accaduto.

Olesia K., 12 anni, fuggita dalla guerra in Ucraina, è morta investita da un treno a Padova nell'ottobre 2024 mentre tornava da scuola. La Procura chiede l'archiviazione per i due macchinisti.

