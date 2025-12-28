Lo colpisce nelle parti basse e poi scappa | così una bambina di 11 anni si mette in salvo dal suo rapitore
A Vancouver una 11enne sfugge a un tentato rapimento aggredendo a sua volta l'uomo che stava cercando di portarla via dopo averle strappato il telefono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Uomo mascherato tenta di rapire una bambina in mezzo alla strada: l’11enne gli dà un calcio nelle parti basse e si mette in salvo, arrestato
Leggi anche: Violenta e mette incinta una bambina di 10 anni in un centro accoglienza, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi
