Lo colpisce nelle parti basse e poi scappa | così una bambina di 11 anni si mette in salvo dal suo rapitore

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vancouver una 11enne sfugge a un tentato rapimento aggredendo a sua volta l'uomo che stava cercando di portarla via dopo averle strappato il telefono. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

