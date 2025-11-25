Via Gelmetto a Verona chiusa per due settimane | intervento di Acque Veronesi
A Verona sono in programma importanti lavori alla rete fognaria. Acque Veronesi ha fatto sapere che interverrà infatti in via Gelmetto per la sostituzione di una condotta fognaria, un’operazione necessaria per migliorare l’efficienza e la sicurezza del sistema idrico della zona. A partire da. 🔗 Leggi su Veronasera.it
