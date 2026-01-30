Coppa Italia Women Milan beffato dalla Fiorentina all’ultimo | il resoconto del match

Ieri il Milan Femminile ha perso all’ultimo minuto contro la Fiorentina nella partita di Coppa Italia. Le rossonere sono state eliminate, lasciando spazio alla vittoria delle viola. La partita è stata intensa e combattuta fino alla fine, ma alla fine a sorridere sono state le avversarie toscane.

Una partita amara quella del Milan Femminile nel pomeriggio di ieri. Le rossonere di Coach Bakker sono state eliminate dalla Coppa Italia Women a causa di un gol di Bredgaard, calciatrice della FIORENTINA, all'ultimo minuto. Le rossonere, perciò, terminano qui il loro cammino nella competizione. Il prossimo impegno sarà in campionato: domenica 1 febbraio il Milan affronterà il Genoa a Solbiate Arno. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Che beffa per il Milan femminile, eliminato come nella scorsa stagione dalla Coppa Italia Women per mano della Fiorentina. Rispetto al precedente di 12 mesi fa, che in comune ha anche l'andata terminata 1-1 (con gol rossonero di Arrigoni), al Viola Park è andata in scena una partita diversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia Women, Milan beffato dalla Fiorentina all’ultimo: il resoconto del match Approfondimenti su Milan Fiorentina Coppa Italia Women, l’Inter vince l’andata dei quarti di finale contro la Ternana: il resoconto del match L’Inter Women ha ottenuto una vittoria importante nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Ternana. Fiorentina Como 1-3, i lariani non smettono di sognare: sono ai quarti di finale di Coppa Italia. Il resoconto del match La Fiorentina perde in casa 1-3 contro il Como e si ferma nei sedicesimi di Coppa Italia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Highlights Primavera Women Coppa Italia: Juventus vs Fiorentina 5-2 Ultime notizie su Milan Fiorentina Argomenti discussi: Coppa Italia Women 2025/26, il tabellone; Coppa Italia Women, i quarti di finale su Sky; Coppa Italia Women | Lazio Women-Roma 0-0, il tabellino; COPPA ITALIA WOMEN, LA PREVIEW DI FIORENTINA-MILAN. Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminatoLa Fiorentina segna all'ultimo respiro e vola in semifinale di Coppa Italia eliminando il Milan. Dopo l'1-1 della gara d'andata, il ritorno. tuttomercatoweb.com COPPA ITALIA WOMEN – Juventus e Fiorentina in semifinale: battute Napoli Women e MilanBianconere trascinate dagli assist di Beccari, uno per la numero 10 e l’altro per Thomas. Al Viola Park risolve Bredgaard nei minuti di recupero. Inter-Roma l’altra sfida che vale un posto in finale ... ilnapolionline.com Quarti di Finale di Coppa Italia Napoli vs Como Martedì 10 Febbraio, ore 21:00 Promo Abbonati: 5€ in tutti i settori Leggi di più: sscnapoli.it/biglietti-copp… x.com Quarti di Finale di Coppa Italia Napoli vs Como Martedì 10 Febbraio, ore 21:00 Promo Abbonati: 5€ in tutti i settori Leggi di più: https://sscnapoli.it/biglietti-coppa-italia-info-e-modalita-di-vendita-per-napoli-vs-como/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.