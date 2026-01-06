Juventus corsara a Reggio Emilia | 3-0 al Sassuolo e aggancio al quarto posto
La Juventus ottiene una vittoria importante a Reggio Emilia, battendo il Sassuolo 3-0 al Mapei Stadium. Con questa prestazione, i bianconeri raggiungono la Roma al quarto posto in classifica, grazie a un autogol di Muharemovic, seguito da Miretti e da un intervento decisivo di David. La squadra di Allegri si conferma in crescita, consolidando le proprie posizioni in ottica europea.
I bianconeri vincono al Mapei Stadium e raggiungono la Roma a quota 36: autogol di Muharemovic, poi Miretti e un grande David chiudono i conti. La Juventus risponde presente nella corsa Champions, supera con autorità il Sassuolo al Mapei Stadium e aggancia la Roma al quarto posto con 36 punti. Finisce 3-0 per i bianconeri . 🔗 Leggi su Sportface.it
A Reggio Emilia, Juve batte Sassuolo 3-0 CRONACA e FOTO La Roma vince a Lecce - Le marcature: autorete di Muharemovic al 16' poi i gol di Miretti al 62' e David al 63'. ansa.it
