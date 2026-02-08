intanto il campetto aspetta il restyling

Intanto, il campetto di Borgo Rosselli aspetta ancora il restyling promesso. Si è concluso il primo intervento di valorizzazione del campo sportivo comunale, ma i lavori non sono ancora iniziati. I residenti continuano ad aspettare che i fondi vengano utilizzati per rinnovare l’area e renderla più funzionale e sicura.

Si chiude l’intervento di valorizzazione del campo sportivo comunale vecchio di Borgo Rosselli, inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune. L’atto approvato in questi giorni conclude il percorso amministrativo dei lavori eseguiti sulla struttura sportiva cittadina, restituendo l’impianto nella sua piena funzionalità. Il cantiere è stato aperto il 14 novembre 2025 e si è concluso il 19 dicembre dello stesso anno, quindi nell’arco di poco più di un mese. L’intervento ha riguardato opere di sistemazione e miglioramento dell’impianto, finalizzate alla sua riqualificazione e alla migliore fruibilità da parte degli utenti, nell’ambito di un intervento complessivo definito di "valorizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

